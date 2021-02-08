ABBYY FineScanner AI позволит быстро найти нужный документ в галерее смартфона

8 февраля 2021, 9:45

ABBYY, мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, обновила приложение ABBYY FineScanner AI.

Теперь с его помощью можно автоматически находить документы в галерее смартфона и распределять их на 7 групп: формат А4, книги, визитки, удостоверения личности, чеки, рукописный текст и «другое». Кроме того, пользователи могут искать документы по текстовым запросам – приложение распознает и подсвечивает найденный текст на изображениях из галереи. Такая функциональность будет полезна всем, кто часто оцифровывает и распечатывает документы, снятые на смартфон – например, выездным сотрудникам банков, юридических компаний и медицинских организаций.



ABBYY FineScanner AI – это мобильный сканер с искусственным интеллектом, который умеет находить в галерее документы и книги и оцифровывать их в PDF и JPEG. Приложение распознает тексты на 193 языках и конвертирует файлы в 12 форматов при подключении к сети, а без доступа к сети доступно распознавание на 63 языках с конвертированием в формат TXT. В новой версии ABBYY использовала для интеллектуальной классификации изображений собственную открытую библиотеку машинного обучения NeoML. После установки приложения встроенные нейросети автоматически проанализируют фотографии в галерее смартфона, определят их тип и распознают на них текст. Этот процесс происходит в фоновом режиме и не требует интернет-подключения.



По данным исследования ABBYY, более половины пользователей ABBYY Finescanner AI отправляют созданные документы на email или в мессенджеры, чтобы затем сохранить на ПК или распечатать их. В новой iOS-версии они также получат возможность измерять документы с помощью ARKit (линейка в дополненной реальности). Этот инструмент помогает определить размер документа – к примеру, паспорта, водительского удостоверения, визитной карточки, чтобы указать его в свойствах документа и получить его корректное отображение на бумаге при печати на принтере.

«За последний год роль мобильных приложений в деятельности крупных юридических фирм, банков, строительных, транспортных компаний значительно возросла. Сотрудникам уже недостаточно корпоративных мессенджеров и программ для совместной работы, им нужны инструменты для более эффективной обработки информации, печати, удаленного документооборота и хранения данных. Проанализировав потребности пользователей, мы включили новые полезные функции в ABBYY FineScanner AI», – комментирует Анна Кольцова, директор по маркетингу мобильных продуктов ABBYY.