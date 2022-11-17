Обзор шин: Goodyear UltraGrip Ice Arctic

17 ноября 2022, 10:55

Перед автолюбителями в осенний период встает непростая задача — покупка зимних шин. Поиск необходимого варианта следует начинать с ознакомления с техническими характеристиками, такими как: размеры колес, наличие шипов и камеры, а также максимально допустимая скорость и нагрузка. Отличный выбор на зиму — резина Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Такой комплект можно заказать в интернет-магазине "Шины и Диски" с доставкой по таким городам, как Киев, Львов, Харьков и другим регионам Украины. Помимо этого есть возможность купить шины 245 50 R18 и прочие автомобильные аксессуары.

Выпущенная в продажу с 2012 года модель резины Goodyear UltraGrip Ice Arctic в основном предназначена для внедорожников и кроссоверов. Подобные комплектующие относятся к зимним шипованным премиум-покрышкам. Перед выпуском продукции компанией-производителем проводится проверка и тестирование каждой из моделей, благодаря чему на рынки продаж поступают автомобильные аксессуары, лишенные конструктивных или технологических недочетов. Модельный ряд поддерживает максимальную скорость (до 190 км\ч) и нагрузку в 1400 кг на одно колесо.

При разработке данной резины была применена технология MultiControl Ice Technology, а ориентиром при начале проектирования послужили модели UltraGrip Performance Gen 1 и UltraGrip Extreme. В результате производителям удалось улучшить уровень сцепления при езде по заснеженным дорогам.

Конструкция не оснащена камерой, за счет чего при установке такой шины могут возникнуть трудности. Чтобы не разгерметизировать покрышку, нужно предельно внимательно отнестись к монтажу и демонтажу данной резины. Отсутствие камеры позволяет уменьшить нагрузку на подвеску автомобиля, а также увеличивает срок эксплуатации комплектующих. Однако подобная резина требует контроля за давлением, особенно в случае повреждений или проколов колеса.

К основным плюсам данных покрышек пользователи относят следующее:

повышенная управляемость и отличное сцепление при движении по ледяным и заснеженным поверхностям;

превосходная защита от повреждений, обусловленная двухслойностью протектора;

поддержка нормального уровня давления в шине из-за бескамерного способа герметизации;

большая вариация моделей с диаметрами от R14 до R20;

эффективные показатели торможения при езде по ледяным покрытиям дорог;

прочность и долговечность конструкции;

защита от эффекта аквапланирования;

устойчивость автомобиля при резких поворотах или агрессивной манере езды;

достаточно высокая износостойкость моделей;

отличные показатели сцепления и торможения при движении по мокрому асфальту.

Однако при таком большом числе плюсов, у подобной резины есть и свои минусы. К ним относят повышенный уровень шумности, довольно высокую стоимость и стирание шипов о сухой асфальт.

Данные покрышки оснащены V-образным двухслойным протектором с большим числом волнообразных ламелей и широкими водоотталкивающими канавками. Благодаря этому осуществляется отвод воды и талого снега от пятна контакта и уменьшается риск возникновения аквапланирования.

Дренажная система таких комплектующих отлично справляется с сопротивлением слэшпленингу. Используемый в составе резиновой смеси кремниевый полимер обеспечивает отличный уровень сцепления и торможения при езде по мокрым дорожным покрытиям. За счет мягкой поверхности покрышек уровень шумности от шипов значительно уменьшается, а плавность хода в свою очередь, увеличивается.

При выборе комплектующих помимо размеров немаловажно учитывать условия эксплуатации автомобиля. Автошины Goodyear UltraGrip Ice Arctic благодаря составу способны обеспечить безопасность при передвижении в любую погоду. Верхний слой, содержащий диоксид кремния, позволяет сохранить эластичность покрышек даже при низкой температуре. Основа протектора обеспечивает надежность крепления шипов и улучшает показатели устойчивости резины. В автомагазине "Шины и Диски" можно купить зимние или летние модели с доставкой по Киеву, Одессе, Харькову и другим местам Украины.