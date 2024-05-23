Бучу відвідали військові генерали з країн НАТО

23 мая 2024, 12:15

На території храму Святого Апостола Андрія Первозванного іноземці на власні очі побачили фото- та відео-свідчення російських злочинів, скоєних під час окупації.



Бучанський міський голова Анатолій Федорук розповів про криваві події та кількість жертв серед цивільного населення.

Делегати також відвали Алею Героїв у Бучі, де вшанували пам‘ять загиблих Захисників та висловили глибоке співчуття всім, хто постраждав від рук рашистів.



«Ми шоковані жорстокими злочинами, скоєними російськими військами проти цивільних жителів. Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права», – наголосили генерали.



Метою візиту було не лише висловити солідарність з українським народом, а й обговорити питання посилення військової допомоги Україні з боку країн Альянсу.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук подякував за підтримку та наголосив на важливості якнайшвидшого припинення російської агресії.