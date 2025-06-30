Чи може українець створити кредитну історію в ЄС

Так, це можливо — але залежить від країни, типу вашого статусу та банку. У більшості держав ЄС для формування кредитної історії достатньо бути офіційно зареєстрованим, мати стабільний дохід і користуватись банківськими продуктами.
Що впливає на кредитну історію:
регулярна оплата рахунків (оренда, комуналка, зв’язок)
наявність банківського рахунку
кредитна картка (навіть з невеликим лімітом)
розстрочка/лізинг (наприклад, на телефон чи техніку)
мікрокредити, якщо вони звітні в системі країни
Німеччина: потрібен рахунок у банку, Anmeldung та стабільний дохід. Кредитна історія відображається у системі Schufa.
Польща: формується через BIK. Враховуються кредити, оплати за розстрочку, рахунки.
Чехія: кредитна історія ведеться через CNCB або BRKI.
Франція, Італія, Іспанія — схожі системи, але банки часто орієнтуються на історію лише в межах країни.