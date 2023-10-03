Нові телевізори BRAVIA від Sony – вже в Україні

3 октября 2023, 13:45

Нова лінійка телевізорів BRAVIA 2023 року надходить у продаж в Україні.

Вона представлена чотирма новими серіями: A80L, X85L, X80L та X75WL, що створені, аби забезпечити повне занурення при перегляді фільмів, мають зручне користування додатками та дарують яскравий ігровий досвід.

В серці нових телевізорів – потужні процесори від Sony. Старші моделі працюють на базі оновленого Cognitive Processor XR із когнітивним інтелектом, що дозволяє краще керувати технологіями для досягнення винятково реалістичного зображення та кінематографічного звуку.

Процесор нового покоління аналізує всі елементи зображення і відтворює його так само, як глядач бачить і чує у реальному світі. Зокрема, він розпізнає, на якій точці зображення зазвичай фокусується око людини та максимально покращує цю частину зображення.

Завдяки технології Acoustic Surface Audio звук надходить безпосередньо з екрана. Два інноваційні приводи позаду телевізора делікатно вібрують, створюючи звук, який рухається разом із зображенням. Тож діалоги та спеціальні ефекти можна почути саме з точки екрана, де безпосередньо відбувається подія.

Телевізори BRAVIA створені для розваг. Завдяки операційній системі Google TV весь ваш контент з підписок та додатків зібраний та розсортований за категоріями і уподобаннями.

Завдяки процесору Cognitive Processor XR зображення відтворюється з максимальною реалістичністю. А за глибину та точність відтінків кольорів відповідають технології XR OLED Contrast Pro та XR Triluminos Pro, що дозволяють розкрити потенціал 4К OLED-панелі. Технології XR 4K Upscaling та XR Clear Image здатні деталізувати та чітко відобразити текстуру об'єктів - без шумів та перешкод навіть якщо в оригіналі її було погано видно.

Пристрій оснащений акустичною системою Acoustic Surface Audio+ та підтримує найбільш поширені формати багатоканального звуку Dolby Atmos й DTS, завдяки чому користувач отримує справжній звук з ефектом занурення. А технологія Acoustic Center Sync дозволяє використовувати телевізор як динамік центрального каналу в багатоканальній аудіо системі.

За допомогою ігрового меню можна з легкістю керувати налаштуваннями зображення та ігровими параметрами в єдиному зручному інтерфейсі. Можливості HDMI 2.1: 4K/120, VRR та ALLM забезпечують перевагу у високопродуктивних іграх. Завдяки ексклюзивним функціям автоматичного накладання тонів HDR та автоматичного режиму зображення за жанром для оптимізації якості картинки під час ігор і потокової передачі даних задоволення від PlayStation® 5 можна вивести на абсолютно новий рівень.

Телевізор 4K Full Array LED з індивідуально контрольованими зонами підсвітки та технологією покращення контрастності й зменшення розмиття X-tended Dynamic Range забезпечує високу контрастність як світлих, так і темних ділянок зображення. Система кольоропередачі Triluminos PRO із широким спектром забезпечує природні відтінки в кожній деталі. А виняткову плавність у динамічних сценах без втрати яскравості та деталізації зображення забезпечує технологія X-Motion Clarity.

Телевізор також підійде для геймерів. Він відтворює формат 4K (120 кадр./с), має змінну частоту оновлення й автоматичний режим низької затримки для плавних чітких рухів і швидкого відгуку гри. А за допомогою ігрового меню можна з легкістю керувати налаштуваннями зображення та ігровими параметрами в єдиному зручному інтерфейсі.



Потужний процесор 4K HDR X1 з алгоритмами штучного інтелекту керує технологією Triluminos PRO, що забезпечує розширену кольорову гаму з мільярдами кольорів та високу яскравість зображення з природними відтінками в найдрібніших деталях.

Динаміки каплеподібної форми X-Balanced Speaker забезпечують кришталево чистий звук з глибокими басами. Телевізор підтримує кінематографічні формати зображення Dolby Vision та багатоканального звуку Dolby Atmos, що робить перегляд кіно та серіалів вдома не гіршим, ніж у кінотеатрі.

Телевізор оснащений передовою оперативною системою Google TV з можливістю керувати телевізором голосом за допомогою функції Hands Free Voice Search. Достатньо просто промовити фразу «Ok, Google» та назву фільму чи передачі.



Фірмовий процесор 4K HDR X1 з алгоритмами штучного інтелекту наближає будь-яке зображення до рівня 4К, завдяки чому перегляд фільмів стає справжнім задоволенням. Навіть ваші улюблені фільми, зняті у форматі 2K і HD, будуть максимально наближені до якості 4K, завдяки технології 4K X-Reality PRO, що використовує базу даних у форматі 4K для відтворення відсутніх даних.



Крім того додаткові функції можуть значно продовжити насолоду від користування вашим пристроєм, одночасно рятуючи вас від зайвих витрат. Еко-панель дає можливість регулювати витрати електроенергії, самостійно обираючи необхідний рівень енергоспоживання. А технологія X-Protection PRO захистить ваш телевізор від негативних зовнішніх впливів – пилу, вологості, перепадів напруги.