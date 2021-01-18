Во время локдауна украинцы стали в полтора раза чаще покупать онлайн

18 января 2021, 9:45

Украинцы стали значительно чаще покупать товары в интернете на фоне объявления и введения январского локдауна. Количество заказов онлайн в пяти самых популярных категориях выросло на 46%.

Такие данные приводит аналитическая служба OLX, сравнив активность пользователей с 9 декабря 2020 (дата объявления январского локдауна) по 13 января 2021 с аналогичным периодом прошлого года, когда никаких ограничений не было.

При этом активность продавцов в интернете осталась неизменной – в период январского карантина количество объявлений уменьшилось лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Рост количества онлайн-покупок преимущественно связан с объявлением и началом январского локдауна. Из-за закрытия офлайновых магазинов, ТРЦ и рынков украинцы вновь начали массово покупать товары в интернете. Схожую динамику мы зафиксировали во время первого локдауна весной 2020 года. Можно отметить, что у украинцев начали формироваться новые потребительские привычки, связанные с карантинными реалиями: покупатели хотят иметь постоянный доступ к товарам, избегая ощущения дефицита. Набирает популярность также система BOPIS (покупаешь онлайн – забираешь в магазине), когда и бизнесы перешли в режим выдачи онлайн-заказов", – отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

Взрывной рост спроса на OLX показали самые популярные категории с 9 декабря 2020 по 13 января 2021. За это время украинцы сделали более 300 тысяч заказов с услугой OLX Доставка, тогда как в прошлом году – 205 тысяч.

Всего в 2020 году из-за нестабильной работы офлайновых магазинов популярные категории показали следующую динамику количества заказов:

● Мужская одежда – + 123%, 136,2 тысячи заказов, средний чек 527 грн по сравнению с 60,8 тысячи заказов и 543 грн в 2019 году;

● Мужская обувь – + 94%, 113,9 тысячи заказов, средний чек 820 грн по сравнению с 58,6 тысячи заказов и 833 грн в 2019 году;

● Электроника: Комплектующие и аксессуары – + 74%, 130,4 тысячи заказов, средний чек 2 700 грн по сравнению с 74,8 тысячи заказов и 1 500 грн в 2019 году;

● Смартфоны – + 63%, 105,7 тысячи заказов средний чек 2 700 грн по сравнению с 64,8 тысячи заказов и таком же среднем чеке в 2019 году;

В пять самых популярных категорий в 2020 году попали также детские игрушки (104,5 тысячи заказов, средний чек 515 грн), потеснив аксессуары для мобильных телефонов (65,3 тысячи заказов и средним чеком 589 грн).

"Согласно международным исследованиям платформы Salesforce , после завершения локдауна и открытия физических магазинов рост онлайн-торговли не остановился, а наоборот – выручка интернет-магазинов во втором квартале 2020 увеличилась на 71%.

В Украине в течение прошлого года количество заказов на нашей платформе с услугой OLX Доставка выросла на 87,7% – до 2,7 миллиона сделок (1,4 миллиона в 2019 году), средний чек в самых популярных категориях товаров остался неизменным – 1 240 грн.

Сферы с быстрым оборотом средств, в частности розничная торговля, остаются основным драйвером в восстановлении экономической активности. Онлайн-предпринимателям удалось быстро адаптироваться к новым реалиям, поэтому в 2021 году мы также ожидаем значительный рост интернет-торговли в Украине", - добавил Игорь Сыроватко.

Выводы:

1. Онлайн-торговля останется наиболее предсказуемым направлением для малого и среднего бизнеса. Согласно международным исследованиям Shopify , в 2020 году количество продаж в интернете увеличилось на 21,5% в Центральной и Восточной Европе. По прогнозам, в 2021 рынок E-commerce увеличится более чем на 8%. В Украине этот показатель может быть еще больше.

2. Новые карантинные реалии значительно повлияли на то, как изменился интерес украинцев к девайсам. Например, по данным аналитики OLX, технику для дома стали заказывать на 93% больше по сравнению с 2019 годом. Новая привычка покупать в онлайне электронику, одежду, обувь, продукты и медикаменты укрепится в новом 2021 году. Такую же динамику можно ожидать и среди сервисов по доставке .

3. Впечатления от покупки станут важной частью бизнес-стратегий. Покупатели ожидают, что процесс заказа, оплаты и доставки будет интуитивно понятным, быстрым, безопасным и доставляющим приятные эмоции. Предпринимателям придется автоматизировать и упростить процесс покупки, а также создавать уникальные предложения и делать акцент на бонусах, чтобы удержать клиента.

4. Покупатели все больше будут выбирать не «бренд», а «пользу» от конкретного продукта. Мировой кризис, вызванный пандемией, стал движущей силой ответственного шопинга и осознанного потребления. В то же время, согласно мировым трендам от Shopify , клиенты готовы платить больше компаниям, которые заботятся об окружающей среде и занимаются благотворительностью.