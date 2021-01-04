Какие устройства стали чаще покупать украинцы в 2020

4 января 2021, 11:45

По росту популярности лидерами стали игровые приставки — их стали покупать в два раза чаще, чем в прошлом году.

Наибольшим спросом пользовались ноутбуки, а среди смартфонов и планшетов больше всего продавали Apple. Подробнее о том, какие устройства выбирали украинцы в этом году, узнавали аналитики OLX .



Карантинные реалии заставили нас глубже задуматься о том, как проводить время дома. Игры, кулинария или быт — каждый выбирал себе занятие по вкусу. Новые обстоятельства повлияли на то, как изменился интерес украинцев к девайсам.



Аналитика OLX показала, что украинцы на карантине стали чаще играть в видеоигры, ведь в 2020 году больше всего выросла популярность приставок. Если в 2019 году (с декабря по ноябрь) украинцы приобрели почти 7,7 тыс. консолей, то в 2020 — в два раза больше, а именно 15,8 тыс. единиц.



Из-за локдауна украинцы больше времени проводили дома, поэтому технику для дома тоже стали выбирать на 93% чаще в этом году, чем в прошлом. Покупок с OLX Доставка стало в два раза больше, чем в 2019 (28 тыс. доставок по сравнению с 14,5 тыс.).



Банановый хлеб, корейский далгона-кофе и "хлебные лягушки" были кулинарными трендами в 2020 году. Возможно, именно для приготовления этих шедевров украинцы стали покупать технику для кухни почти в два раза чаще (35,4 тыс. покупок в сравнении 18,8 тыс. годом ранее).



Деловые встречи, обучение и даже вечеринки — в этом году все перекочевало в онлайн. В условиях такой "миграции" предсказуемо выросла и актуальность аудиотехники — наушников и микрофонов, ведь в 2020 их стали покупать почти в два раза чаще (79,2 тыс. покупок вместо 43,8 тыс. в 2019).



Мощные стационарные компьютеры в этом году перегнали по популярности ноутбуки. Украинцы были готовы пожертвовать мобильностью техники ради ее характеристик, ведь компьютеры и комплектующие покупали на 75% чаще (217 тыс. покупок с OLX Доставка и 124 тыс. в 2019).



Какие именно девайсы искали и предлагали чаще всего?



Самые частые запросы в разделе “Электроника”:

● "ноутбук" - более 1 млн поисков

● "iphone x" - 621 тыс. поисков

● "iphone 7" - 541 тыс. поисков

● "airpods" - 513 тыс. поисков

● "xiaomi" - 441 тыс. поисков.



Среди ноутбуков в объявлениях чаще всего встречались бренды Asus (46,8 тыс. объявлений), HP (45,9 тыс.) и Lenovo (46 тыс.). А вот среди брендов планшетных компьютеров в основном продавали Apple (33,6 тыс.) и Samsung (20,5 тыс.).



Среди смартфонов предложение соответствует спросу. Лидерами по количеству объявлений стали телефоны Apple (427 тыс. объявлений). На втором месте — Samsung (187 тыс.) и Xiaomi (163 тыс.). Среди приставок чаще всего попадались Sony PlayStation (54,8 тыс.) и Xbox (20,2 тыс.).



В разделе “Товары для кухни” продавцы в основном предлагали газовые плиты (13,9 тыс. объявлений), морозильные камеры (9,8 тыс.) и микроволновки (9 тыс.). А вот среди товаров для дома безоговорочными лидерами по количеству предложений стали стиральные машины — продавцы разместили 128 тыс. объявлений. Популярными были также и швейные машинки — 23,7 тыс. предложений.