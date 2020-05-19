На 43% больше украинцев покупают товары первой необходимости в интернете

19 мая 2020, 11:45

Карантин повлиял на то, как украинцы совершают покупки. По результатам исследования Mastercard , проведенного в мае 2020 года, каждый второй опрошенный отметил, что стал покупать онлайн чаще, чем когда-либо.

При этом количество людей, которые покупают в интернете товары первой необходимости, увеличилось на 43%. Среди наиболее популярных «карантинных» покупок — кухонные принадлежности (27%), книги (25%) и beauty товары, в частности товары для окрашивания волос (25%), настольные игры (19%).

В связи с вынужденной самоизоляцией среди украинцев также увеличился спрос на онлайн-впечатления — 14% респондентов тратят на них больше денег, чем в начале года. 45% опрошенных украинцев оформили подписку и смотрят ТВ-программы и фильмы на стриминговых платформах, а кроме того — 50% смотрят онлайн-трансляции концертов, а чуть более четверти (28%) «посещают» музеи и другие достопримечательности онлайн.

Во время самоизоляции украинцы стали более щедрыми: за прошлый месяц 18% опрошенных сделали онлайн-пожертвование на благотворительность, причем 7% — впервые.

«Активный переход в онлайн — от покупок товаров до самообразования и онлайн-впечатлений — ожидаемый в новых реалиях, и мы в Mastercard постоянно работаем над тем, чтобы сделать шоппинг удобнее и безопаснее для всех, независимо от того, как и где совершается покупка, — отметила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове. — Мы видим рост цифровых оплат по результатам первого квартала этого года, а новое исследование показывает, что онлайн-покупки уже становятся новой платёжной привычкой украинцев».

Украинцы увидели в карантине возможность заняться самообразованием, улучшить навыки, а также попробовать что-то новое. Больше половины опрошенных осваивают онлайн-банкинг (59%) и учатся готовить с помощью онлайн-видеоуроков (58%), а 35% пользуются дистанционными медицинскими услугами. Каждый десятый украинец изучает программирование, а 15% опрошенных осваивают технику стрижки онлайн.

Безопасность онлайн-оплат — то, что больше всего волнует покупателей. 91% респондентов проявляют осторожность покупая онлайн, а 77% переживают, что могут стать жертвами интернет-мошенников. Стремясь обезопасить онлайн-оплаты, украинцы следуют простым правилам: 4 из 5 опрошенных (80%) отдают предпочтение сайтам известных ритейлеров, а прежде чем совершить покупку онлайн, внимательно изучают отзывы (89%) и предварительно связываются с продавцом (55%).



ТОП-10 наиболее популярных онлайн-занятий украинцев на самоизоляции

1. 77% общаются с родными, друзьями и коллегами с помощью видеозвонков;

2. 68% смотрят комедии или стендапы;

3. 50% смотрят онлайн-трансляции концертов;

4. 45% оформили подписку на Netflix, Amazon Prime Video, Disney+;

5. 37% учатся готовить;

6. 33% играют в онлайн-видеоигры;

7. 24% изучают языки;

8. 28% «посещают» музеи и достопримечательности онлайн;

9. 20% занимаются фитнесом с помощью онлайн-занятий;

10. 15% отправились в отпуск онлайн.



ТОП-10 наиболее популярных товаров на самоизоляции

1. Кухонные принадлежности (27%);

2. Товары для окрашивания волос (25%);

3. Книги (25%);

4. Настольные игры (19%);

5. Машинки для стрижки волос (15%);

6. Пазлы (14%);

7. Компьютеры/электроника (13%);

8. Очистители воздуха (13%);

9. Коврики для йоги/занятий в зале (12%);

10. Подушки (11%);



Советы по безопасности онлайн-оплат от Mastercard:

• Выбирайте защищенные сайты: оплачивайте покупки только через защищенные веб-страницы. Безопасные сайты начинаются с «https» и содержат символ закрытого замка в адресной строке.

• Не раскрывайте свои данные: никогда не отправляйте данные платёжной карты по электронной почте, в СМС-сообщении, через соцсети и не сообщайте по телефону.

• Обновляйте свою защиту: не забывайте обновлять свою систему защиты независимо от устройства, с которого вы собираетесь совершить покупку - телефона, ноутбука или планшета.