Развитие онлайн-продаж – ключевой драйвер роста в ритейле

1 мая 2020, 9:45

Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

Эксперт уверен в том, что компании, развивающие онлайн-продажи, после выхода из режима самоизоляции будут в авангарде отрасли.



Рынок уже несколько недель живет в условиях самоизоляции. Рынок розничной торговли одним из первых принял на себя удар нового кризиса. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин уверен, что эта ситуация значительно поменяет подход к покупкам среди населения: «Возвращение покупателей к физическим покупкам в магазинах, естественно, приведет к повышению спроса на те группы товаров, которые затруднительно покупать в онлайн-формате. Однако накопленный опыт “удаленки” без сомнения приведет к росту доли онлайн-продаж. К “докоронавирусным” значениям показатель уже не вернется. Логистический сегмент доставки товаров будет также набирать обороты».

Несмотря на неразвитость онлайн-канала продаж, сеть «Магнит» способна продемонстрировать хорошие показатели по итогам I квартала. «Ключевой позитив в текущей ситуации для компании в том, что формат “магазин у дома” является основным для ритейлера, поскольку он генерирует 3/4 выручки. Падение реальных доходов населения из-за продолжительного периода нерабочих дней и сокращение зарплат окажут давление на будущую выручку. Вызванные коронавирусом ограничения могут негативно отразиться на планах компании открыть в текущем году еще 250 магазинов в формате “у дома”. При нынешней цене акции выглядят недооцененными. В долгосрочной перспективе бумаги могут проверить на прочность уровень 4000 рублей», – отметил г-н Шульгин.

Непродовольственный ритейл справляется с ситуацией по-разному. «У “Детского мира” есть мощный канал онлайн-продаж, низкая капиталоемкость и долговая нагрузка. При этом акционеры ежегодно получают дивиденды в размере 100% прибыли по РСБУ. Среди ритейлеров “Детский мир” — одна из тех компаний, которая должна достойно пройти период обусловленных пандемией ограничений. Считаем, что интерес инвесторов к бумаге по мере улучшения экономической ситуации будет расти», – уверен начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Широкая диверсификация бизнеса позволит «Яндексу» успешно преодолеть текущий кризис, полагает г-н Шульгин: «Компания пытается извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, когда рекордное количество граждан используют интернет в качестве “двери на улицу”. Также объявлено о запуске собственного мессенджера, в Москве реализован проект тестирования на коронавирус на дому и доставки карт “Тройка”. Однако доходы от рекламы должны сократиться на фоне снижения рекламных бюджетов партнеров. Тем не менее компания более чем заслуживает пристального внимания в качестве кандидата в портфель инвестора».

В то же время непродовольственный ритейл испытывает и некоторые трудности. «Одни из крупнейших игроков рынка – “М.Видео” и “Эльдорадо” – работают в режиме пунктов выдачи заказов, но преимущественно находятся в крупных торговых центрах, поэтому им приходится решать проблему логистики с учетом существенного увеличения количества заказов в формате онлайн. Поэтому новость о том, что сети начнут доставлять покупки в магазины “Пятёрочка”, можно расценивать как попытку сократить просадку по выручке в текущем квартале. Тем не менее это доказывает, что рынок непродовольственного ритейла сейчас находится в затруднительном положении», – заметил Михаил Шульгин.