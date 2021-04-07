Растущий спрос на онлайн-покупки заставит ритейлеров продолжать цифровизацию

7 апреля 2021, 10:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Российский ритейл: тренды и вызовы постковидной реальности».

Ее участники отметили, что пандемия стала вызовом для сектора розничной торговли, однако прошлый год завершился неплохо на фоне изменения бизнес-моделей и принятия властями стимулирующих мер. При этом в 2021 году ритейлеры продолжат активно развивать мобильные сервисы и логистику в условиях растущего спроса в онлайн-сегменте.



В 2020 году рынок розничной торговли продемонстрировал неплохие результаты на фоне тогда еще не катастрофически упавших доходов населения, определенных преференций со стороны правительства в виде налоговых и кредитных каникул и адресной помощи некоторым компаниям, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.



Прошлый год стал для ритейла очень большим вызовом и поводом пересмотреть основные направления деятельности, что проявилось в обновленных бизнес-стратегиях, подчеркивает главный аналитик «Промсвязьбанка» Людмила Теличко: «Даже компании, специализирующиеся преимущественно на гипермаркетах, такие как „Лента“ и „О'Кей“, начали активное развитие мобильных форматов. Поэтому мы закладываем достаточно быструю перспективу роста и считаем обновленный ритейл интересным для долгосрочных вложений».



Спрос на онлайн-покупки, вызванный внешними обстоятельствами, останется в растущем тренде, прогнозируют участники конференции. «Самоизоляция продемонстрировала необходимость этого направления. Лучше дела будут идти у тех, кто развивает бизнес: комплектацию, маркетинг, логистику. Это могут быть Сбербанк, „Вкусвилл“, „Х5“, но пока за рынок вполне можно бороться, ни у кого нет заметных преимуществ, которые обеспечивали бы лидерство и отрыв от конкурентов», — полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. При этом даже „Х5“ и „Магнит“ демонстрируют меньший рост сопоставимых продаж, в отличие от магазинов фиксированной цены и дискаунтеров, замечает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.



Рост онлайн-продаж в сегменте продуктов питания может достигнуть 5% в текущем году, прогнозирует г-н Леонов: «Все процессы в рознице, которые шли до пандемии (цифровизация, работа на удаленке, онлайн-продажи) просто ускорились, по оценкам экспертов, у кого-то даже на 3-5 лет, относительно ситуации развития этих процессов без пандемии».



В 2021 году российский ритейл может продемонстрировать более высокие показатели роста, чем в допандемийный период, считает г-жа Теличко: «Основными драйверами станут вложения в цифровизацию и маркетплейсы, улучшение логистики и экспресс-доставка, а вот формат гипермаркетов считаем устаревающим и постепенно отживающим себя».



Одним из основных лидеров по дивидендной доходности в секторе сейчас является «Магнит», который может сохранить уровень выплат и в 2021 году, утверждает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин. По его мнению, воодушевляющий рост стоимости акций может продемонстрировать онлайн-маркетплейс Ozon, планирующий увеличение объема оборотов в текущем году на 90% (г/г). В свою очередь, г-жа Теличко подчеркнула привлекательность акций „Х5“ с потенциалом роста на 23% к текущей цене, а также „Ленты“ с апсайдом в 14%.