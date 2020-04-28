Ритейлеры делают ставку на онлайн-продажи

28 апреля 2020, 9:45

Информационное агентство Finam провело онлайн-конференцию «Российский ритейл – пандемия и погружение в онлайн».

Ее участники ожидают усиление процессов консолидации на рынке розничной торговли ввиду кризисных тенденций. Эксперты также отмечают существенный рост доли онлайн-продаж, которая, впрочем, пока далека от офлайна.



Страна уже месяц живет в условиях самоизоляции, и сектор розничной торговли одним из первых испытал её негативное влияние. В условиях пандемии коронавируса продолжится тенденция увеличения доли магазинов «у дома» и сокращения доли гипермаркетов, отмечает партнер исследовательского агентства Data Insight Федор Вирин: «В этом смысле рынок поменяется, но не столько вследствие эпидемии, сколько в результате изменений, которые происходили в течение долгого времени».



Иного мнения придерживается начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин, по мнению которого падение доходов на фоне кризиса помешает развитию магазинов «у дома». При этом эксперт ожидает, что крупные игроки будут присматриваться к покупкам мелких и средних участников в регионах, и рассчитывает на увеличение активности M&A в сфере ритейла. С ним согласна аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Малых: «Я думаю, что в этом году мы увидим усиление консолидации вокруг крупных игроков. Небольшие сети могут не справиться — не хватит финансирования, логистики, трафика, и они покинут рынок».



В текущих условиях ритейлеры ожидаемо делают ставку на онлайн-продажи. Тем не менее, по мнению участников конференции, офлайн никуда не денется. Г-н Вирин предполагает, что рынок покажет V-образную динамику: «Сначала резко вырастет спрос в офлайновых магазинах и одновременно упадет спрос в онлайне, потом довольно быстро вернется обратно». Г-н Шульгин считает, что, несмотря на возврат к офлайн-покупкам, доля онлайн-продаж останется выше докризисного уровня. Г-жа Малых полагает, что доля онлайн-покупок хоть и снизится, но будет иметь тенденцию к росту: «Не исключаю, что часть потребителей, опробовав доставку онлайн, в будущем будет больше делать покупок через интернет, особенно если сети будут предлагать выгодные условия доставки». Рынок онлайн составляет всего 10% от рынка офлайн, напоминает г-н Вирин: «Изменения в объеме спроса в офлайне очень мало сказываются на онлайне, потому что его рост обусловлен не ростом всего сегмента, а тем, насколько быстро он “отъедает” куски у офлайна».



В ритейле участники конференции видят ряд привлекательных инвестиционных идей. Однако многое зависит от эффективности самой компании. «Наибольшим ожидаемым ростом, по нашим оценкам, обладают акции «Магнита» за счет значительного роста активов в предшествующий период, а также «Ленты» – за счет низких оценок при ожидаемой стабильности бизнеса, и «Детского Мира» – за счет дивидендной политики и сравнительно низких оценок», - отмечает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Умеренно позитивно смотрит на перспективы «Магнита» и г-жа Малых: «Я считаю, что компания устойчива. Выплатит финальные дивиденды даже без отсрочки, но на какой-то значительный рост капитализации я бы пока не рассчитывала».

