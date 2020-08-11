Эволюция спортивных ставок: от Древней Греции до современного блокчейна

11 августа 2020, 10:32

Одними из самых востребованных видов азартных игр специалисты называют ставки на спорт. Они составляют 40% на рынке гембилдинга. По информации, которая опубликована на портале Statista, каждый второй совершеннолетний житель Америки хотя бы один раз делал ставки на спорт.

Наш спецпроект рассказывает об истории букмекерства, а также о его развитии на протяжении веков: от личных споров жителей Древнего Рима до современных ставок на блокчейне. В качестве спонсора проекта выступает платформа Фаворит. Она является крупнейшим онлайн-букмекером с своим токеном. Платформа имеет открытый пул ставок, а также в автоматическом режиме выплачивает выигрыши через смар-контракты. Каждому игроку Фаворит предоставляется бонус к депозиту в размере 100%. После регистрации на Фаворит и внесения депозита игрокам приходит бонус при вейджере х20.

В прошедшие века

Издавна люди заключают между собой различные пари. Еще в Древней Греции они делали ставки на результат спортивных состязаний, а в Древнем Риме – на победу того или иного гладиатора. Из-за того, что в то время букмекеров не было, пари зрители заключали между собой напрямую. Букмекерское дело появилось позднее на два тысячелетия в Великобритании. Уильям Огден начал принимать ставки на результаты скачек в 1790 году. Еще до начала соревнований он устанавливал соотношение между выигрышем и размером ставки для каждой конкретной лошади. Первая букмекерская контора появилась в Лондоне в 1850 году. Ее владельцами были Фред Суинделл и Левиафан Дэвис. Через три десятка лет букмекерские конторы начали свою работу и в Америке, Германии, Франции и России. Принципы работы букмекеров не отличались от современных. Они гарантировали денежные выплаты победителям. На протяжении всей истории букмекерского дела законы периодически запрещали или ограничивали ставки, а также азартные игры и пари.

Lex aleatoria, III век до н.э, Рим. Согласно законам того времени, выигрыш в азартной игре рассматривался как получение во владение имущества по недействительной сделке. Ставки разрешалось делать только в играх, предназначенных «для развития тела».

Эдикт Людовика Святого, 1254 год, Франция. Полностью запрещал азартные игры на всей территории Франции. За нарушение полагались удары кнутом. Позднее на законодательном уровне были разрешены ставки в размере не более одного экю.

Акт Королевы Анны, 1710 год, Великобритания. Было объявлено, что выплаты по ставкам – это «дело личной чести», которое не несет правовых последствий.

Свод законов Российской империи, 1833 год, Россия. Игорные долги были признаны недействительными.

Великобритания, 1961 год. На правительственном уровне было урегулировано букмекерство, но игры могли проводиться в специальных оборудованных клубах.

Федеративная Республика Германия, 1973 год. Игорные заведения стали открываться на территории федеральных земель, а не только на известных курортах.

Франция, 1987 год. По указу правительства минимальный возраст игроков был снижен с 21 до 18 лет. Плата за вход в игорные клубы была отменена.

В Европе и США до середины XX столетия букмекерство считалось нелегальным. Все клиенты букмекеров были полностью лишены правовой помощи. В 1961 году власти многих европейских стран и США легализовали бетинг. Через полгода после легализации в Великобритании уже работало более 10 000 букмекерских контор, а их владельцы вышли из «тени».

В 1973 году в Великобритании функционировало уже 14 750 букмекерских контор, а также появились новые разновидности ставок. В 1990-х годах прошлого столетия произошел бум в описанной индустрии. В 2001 год объем спортивных ставок был больше 2 миллиардов долларов.

Настоящее время

Из-за большого числа нелегально работающих контор неизвестна точная капитализация букмекерского рынка. По некоторым данным в 2017 году объем беттинг-рынка составляет 104 миллиарда долларов, из них на онлайн ставки на спорт приходится 45,8 миллиардов долларов.

С 2010 года игроки стали делать ставки с мобильных устройств. Доля таких ставок к 2016 году составила 80%. Согласно прогнозам к 2020 году около половины всех игроков для заключения ставок будут использовать современные гаджеты.

Особенности работы платформы Фаворит

Все проводимые операции абсолютно прозрачны, а выплаты четко прописаны в смарт-контракте.

Владельцы токенов пользуются платформой с небольшой комиссией. В ближайшее время планируется внедрение возможности аренды токенов.

Открытый пул ликвидности. Всем игрокам доступен баланс платформы. Полная информация о ставках находится в публичном блокчейне Ethereum.

В ближайшие годы киберспорт может стать олимпийской дисциплиной. По оценкам экспертов в 2018 году на рынке киберспорта был оборот в 900 миллионов долларов. Огромное количество людей следит за трансляциями по всему миру.

Букмекерские конторы уже включили некоторые игры в список поддерживаемых видов спорта. В 2020 году пользователи поставят на геймеров ставки в размере 23, 5 миллионов долларов.

Устройства с технологией дополнительной реальности будут воспроизводить информацию о ставках, физическом состоянии игроков, направлении и скорости ветра, а также выдавать статистику предыдущих матчей.

Выводы

Длинный путь своего развития преодолел спортивный беттинг. Главные проблемы этой индустрии остались неизменными со времен Древнего Рима. Все игроки хотят иметь гарантии выплат, а букмекеры – привлекать максимальное количество пользователей и получать финансовую прибыль. Интересы обеих сторон учитывает блокчейн, а технология дополненной реальности упрощает ставки и создает для игроков новые сферы интересов.