Нововведения на бирже обеспечат рост числа частных инвесторов

4 сентября 2020, 13:15

Главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Фондовые рынки – инфраструктурные перемены в России и на Западе».

По его мнению, последние действия бирж и брокерских компаний делают финансовые рынки доступнее для частных инвесторов и способствуют росту популярности сферы инвестиций.



Кризисный год с его тревожными сигналами в экономике и нервозностью на рынках заставил многие торговые площадки подстраиваться под новые реалии. Особенно в этом плане стал показателен август, когда почти одновременно разные биржи сообщили о важных переменах в своей работе. В частности, Московская биржа начала торговлю акциями американских компаний. Константин Бушуев уверен, что все изменения пойдут на пользу финансовым рынкам: «Также весомый вклад в доступность инвестирования вносят брокерские компании, которые разрабатывают удобные мобильные приложения для торговли и снижают входной порог. В то же время Банк России вводит категоризацию инвесторов, которая позволит гражданам с недостаточным уровнем финансовой грамотности избежать вложений в сложные инструменты».



По мнению эксперта, еще одной тенденцией становится постепенный листинг на Московской бирже компаний, чьи акции первично были размещены на иностранных площадках: «Если в период с 2012 по 2016 годы при замедлении темпов роста российской экономики мы наблюдали множество делистингов, то сейчас мы наблюдаем обратные процессы. В данный момент этот тренд замедляется, так как большинство российских бизнесов с первичными листингами на зарубежных биржах уже пришли со вторичным листингом на Московскую биржу. Вполне вероятно, что далее на Московской бирже последует листинг ликвидных акций эмитентов стран СНГ, изначально торгующихся на Лондонской бирже».



В то же время главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» отмечает, что на российском рынке не хватает определенных инструментов: «На западных площадках популярностью пользуются ETF на различные классы активов, в том числе на недвижимость. На нашем рынке таких инструментов пока нет, однако они могли быть востребованы среди инвесторов. Конечно, биржа с 10 августа запустила расчет и публикацию индекса недвижимости (MREDC) на основании данных “ДомКлик”. По факту сейчас он отражает недельные изменения, хотя публикация идет каждый день. Фьючерс на индекс недвижимости вряд ли может стать широко торгуемым и очень ликвидным, но он может быть использован в стратегиях хеджирования. Что касается инвестиций в недвижимость, то в любом случае они будут производиться в физические активы или фонды недвижимости, так как там возможно накопление заметного рентного дохода. Фьючерс такое накопление не даст. Также в ближайшие годы с высокой вероятностью можно будет ждать активного развития рынка ипотечных процентных ценных бумаг».



Константин Бушуев позитивно оценивает развитие российского биржевого рынка и конкуренцию между торговыми площадками: «Общий глобальный тренд на централизацию торговых площадок сохраняется, это сокращает всем издержки. Но если монопольное положение бирж будет создавать угрозу технологического застоя и роста транзакционных издержек, то правительство, скорее всего, будет думать о росте конкуренции в секторе».