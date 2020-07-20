Розничная сеть Киевстар насчитывает уже 500 магазинов

20 июля 2020, 10:15

Компания Киевстар открыла 500-й магазин в г. Ильинцы Винницкой области.

В этом году розничную сеть Киевстар будут развивать именно в малых населенных пунктах и отдаленных жилых районах больших городов. Такая стратегия продиктована решением быть ближе к своим клиентам и сделать сервис доступнее. В планах компании до конца 2020 года расширить сеть до 544 торговых точек.

«Несмотря на то, что пандемия заставила мир несколько притормозить, мы все равно видим спрос на сервисные услуги Киевстар и желание абонентов получать персональную консультацию у наших специалистов. Мы возобновили работу всех 500 магазинов. Количество покупателей и число сервисных операций только возрастают. В марте и апреле в магазины Киевстар, которые работали в особом режиме, обратилось около 645 000 абонентов, в то время как в мае и июне этот показатель составил уже более 700 000 посетителей. Мы уверены в выбранной нами стратегии и продолжаем динамичное расширение сети фирменных магазинов», – рассказала руководитель дирекции розничных продаж Киевстар Ольга Смыслёнова.

Ежегодно в магазины Киевстар обращаются около 14 млн абонентов, большинству из которых нужна консультация или сервисная услуга. Только в 2019 году услугу по замене Sim на Usim предоставили около 2,5 млн раз.

Помимо открытия новых торговых точек, компания активно работает над диджитализацией процессов и усовершенствованием визуального восприятия магазина. В начале июня была презентована обновлённая форма для сотрудников магазина. Ее разработал украинский бренд KOMASHNYA. В магазинах внедрен аромамаркетинг. Киевстар стал первой сетью, которая реализовала возможность получить консультацию при помощи видеозвонка в Instagram, а в течение июля дарит ценные подарки при покупке смартфонов в рамках программы «Волшебная коробка настроения».