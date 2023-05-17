Возле штаб-квартиры Центра в Таллинне официально подняли украинский флаг.
Центр является одним из ключевых элементов системы НАТО по развитию возможностей в сфере киберобороны. Военные и гражданские специалисты организации изучают способы кибернетического воздействия на критически важную инфраструктуру иностранных государств (банковский сектор, транспортные узлы, объекты топливно-энергетического комплекса).
17 мая 2023, 9:15
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО — МИД
Возле штаб-квартиры Центра в Таллинне официально подняли украинский флаг.
Оцените новость: