США не верят в угрозу применения путиным ядерного оружия

6 мая 2022, 12:45

Об этом сообщил чиновник Минобороны США, передает Reuters.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, как это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО", - отметил он.Вместе с тем глава путинского МИД Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг УкраиныВ этом месяце в россии заявили, что планируют к осени развернуть свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по США.