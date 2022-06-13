13 июня 2022, 13:45

Гаубицы из Германии прибудут в Украину 22 июня, а зенитные установки - в июле и августе.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник."7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам - мы эти системы получим где-то 22 июня... 15 Gepard (зенитные самоходные установки) - до конца июля, еще 15 - до конца августа", - сказал дипломат.При этом посол упрекнул немецкое руководство в том, что на 108 день войны ни одна единица тяжёлой военной техники из Германии не была поставлена в Украину.