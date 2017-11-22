22 ноября 2017, 13:15

Майнинг криптовалюты — новая угроза для бизнеса

Компания Check Point в октябре зафиксировала широкое распространение вредоносного ПО для майнинга криптовалюты и в частности атак CoinHive.



Согласно этому исследованию, криптомайнеры могут обманным путем использовать до 65% ресурсов процессора без разрешения пользователя. CoinHive занял шестое место рейтинга Global Threat Impact Index в октябре. Вредонос способен в тайне от пользователя добывать криптовалюту Monero, когда тот посещает веб-сайты. CoinHive внедряет JavaScript, который использует мощности процессора ПК пользователя, таким образом сильно снижая его производительность.



Как и в сентябре, RoughTed и Locky остались двумя наиболее распространенными угрозами. В тройку лидеров вошло новое вредоносное ПО Seamless traffic redirector. Этот зловред незаметно перенаправляет жертву на вредоносную веб-страницу, что приводит к заражению эксплойт-китом. Успешное заражение позволяет злоумышленнику загружать дополнительные вредоносные программы на компьютер жертвы.



«Появление таких программ, как Seamless и CoinHive, еще раз подчеркивает необходимость использования продвинутых технологий предотвращения угроз. Криптомайнинг — это новая, тихая, но значительная фигура в ландшафте угроз, позволяющая создателям угроз получать значительные доход, в то время как ПК и сети жертв страдают от скрытого снижения производительности» — комментирует Майя Горовиц, руководитель группы Threat Intelligence, Check Point Software Technologies.

