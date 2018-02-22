Криптомайнеры продолжают похищать мощности процессоров компаний

22 февраля 2018, 10:45

Check Point Software обнаружил, что вредоносное ПО для майнинга криптовалюты продолжает атаковать организации во всем мире.

23% из них были атакованы вариантом CoinHive в январе 2018, согласно последнему отчету Global Threat Impact Index.



Исследователи Check Point выявили три различных варианта вредоносных криптомайнеров, которые вошли в топ-10 активных зловредов. Возглавил рейтинг CoinHive, который атаковал каждую четвертую компанию в январе. CoinHive способен в тайне от пользователя добывать криптовалюту Monero, когда тот посещает веб-сайты. CoinHive внедряет JavaScript, который затем использует мощности процессора ПК пользователя, чтобы добывать криптовалюту, таким образом сильно снижая его производительность. Также в рейтинг попали майнеры JSEcoin и Cryptoloot, которые добывают криптовалюту без ведома жертвы.



«В течение последних трех месяцев угроза криптомайнинга для компаний неуклонно растет. Киберпреступники используют этот способ в качестве дополнительного источника дохода, — отмечает Майя Горовиц, руководитель группы Threat Intelligence, Check Point Software Technologies. — И компаниям зачастую довольно сложно противостоять подобным угрозам, поскольку они скрываются на веб-сайтах. Злоумышленники присоединяют ПК ничего не подозревающих жертв к огромной сети, в которую таким образом уже включены многие компании. Организациям чрезвычайно необходимо иметь решения для защиты от подобных скрытых угроз».



В январе атаки с использованием вредоносных криптомайнеров стали самым распространенным типом атак на организации. На первом месте рейтинга расположился CoinHive, от него пострадало 23% компаний. Второе место занял Fireball, а третье — Rig Exploit Kit, который в январе атаковал 17% организаций.



Самые активные зловреды января 2018:



-Coinhive — зловред, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты.

^ Fireball — зловред, который захватывает контроль над браузерами и может использоваться как полноценный загрузчик вредоносного ПО.

- Rig ek — этот набор эксплойтов появился в 2014 году. Rig включает эксплойты для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight.





Кроме вредоносного ПО для майнинга криптовалюты, исследователи Check Point обнаружили, что 21% организаций до сих пор имеют зараженные Fireball рабочие станции. Fireball может использоваться как полноценный загрузчик, способный запускать любой вредоносный код на компьютере жертвы. Впервые зловред обнаружили в мае 2017 года, а летом он уже нанес серьезный удар по компаниям.



По данным Check Point, в январе количество атак на российские компании увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем. Россия заняла в рейтинге Global Threat Index 73 место, поднявшись на 9 позиций. Больше всего в январе атакам подверглись Ботсвана, Камерун и Палестина. Меньше всего атаковали Лихтенштейн, Бангладеш и Киргизстан.



Lokibot, банковский троян для Android, стал самым активным мобильным зловредом, за ним расположились Triada и Hiddad.



Самые активные мобильные зловреды января 2018:



Lokibot — банковский троян для Android, который крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Зловред может заблокировать телефон, если удалить его права администратора.

Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам.

Hiddad — зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей.





Специалисты Check Point отметили на карте уровень киберугроз по странам (зеленый — низкий уровень риска; красный — высокий; белый — недостаточно данных).

