Новый топ-менеджер Google открыл отдел по работе с блокчейном

21 января 2022, 11:45

Получивший недавно новое назначение топ-менеджер Google Шивакумар Венкатараман (Shivakumar Venkataraman), более десяти лет проработавший в области поисковой рекламы, в настоящий момент формирует новый отдел по работе с блокчейном и связанными с ним технологиями.

Как стало известно агентству Bloomberg News, технический вице-президент Google Шивакумар Венкатараман приступил к руководству подразделением, которое специализируется на «блокчейне и других технологиях распределённых вычислений и хранения данных нового поколения». Он же возглавит подразделение Google Labs, в котором ведётся разработка технологий виртуальной и дополненной реальности.



Сегодня Google уже предлагает некоторые услуги компаниям, работающим с блокчейном, хотя до сих пор не было анонсировано ни одного связанного с этой темой публичного продукта. Примечательно, что известная своими инновациями компания пока не обозначила своего присутствия в сфере, для которой Meta и Twitter уже выделили значительные ресурсы. При этом президент Google по платежам и коммерции недавно сделал заявление, что компания уделяет «криптовалюте много внимания». Специализирующееся на блокчейне подразделение пока относительно невелико в сравнении с другими направлениями деятельности Google. Никакой конкретики по проектам компании в области блокчейна пока не приводится.

(C) 3dnews.