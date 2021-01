Microsoft Flight Simulator для Xbox One таки выйдет

21 января 2021, 9:15

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator всё ещё не вышел на Xbox One. Ни Microsoft, ни Asobo Studio пока не демонстрировали эту версию проекта, и фанаты боятся, что от неё откажутся. Руководитель разработки прокомментировал эти домыслы.

Общаясь с изданием Eurogamer, руководитель разработки Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн (Jorg Neumann) признал, что запустить игру на Xbox One будет непросто. Однако корпорация Microsoft ещё не полностью исключила версию для консоли прошлого поколения из планов, даже несмотря на то, что проект уже анонсирован для Xbox Series X и S."Я думаю, это вопрос времени, — сказал Нойманн. — Конечно, память имеет большое значение. Для настроек "ультра" вам понадобится мощный ПК, который имеет гораздо больше памяти, чем Xbox One. Это путешествие, как в большинстве случаев, — давайте сделаем версии для Xbox Series X и S, а потом решим, что делать после этого. Мы не отказываемся от [Xbox One], есть и другие варианты, хотя пока рано об этом говорить".Учитывая, насколько Microsoft Flight Simulator технически впечатляющая и требовательная игра, ради версии для Xbox One разработчикам придётся пойти на большие жертвы. Интересно будет посмотреть, каким же образом Asobo Studio преодолеет это испытание.В настоящее время в Microsoft Flight Simulator можно поиграть на ПК, а выход проекта на Xbox Series X и S ожидается летом текущего года.(С) 3dnews