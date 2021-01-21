Microsoft Flight Simulator для Xbox One таки выйдет

21 января 2021, 9:15

Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator всё ещё не вышел на Xbox One. Ни Microsoft, ни Asobo Studio пока не демонстрировали эту версию проекта, и фанаты боятся, что от неё откажутся. Руководитель разработки прокомментировал эти домыслы.