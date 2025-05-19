19 мая 2025, 15:15

Дания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в €546 млн

Пакет включает артиллерийские системы, боеприпасы и материальную поддержку авиации. Инициатива будет реализована в период с 2025 по 2028 год.

