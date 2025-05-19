Дания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму в €546 млн

Пакет включает артиллерийские системы, боеприпасы и материальную поддержку авиации. Инициатива будет реализована в период с 2025 по 2028 год.
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