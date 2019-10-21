Новый файтпад от Razer для PlayStation 4 с 6 увеличенными кнопками

21 октября 2019, 10:45

Razer представляет Raion - аркадный файтпад для PS4 и PC с турнирными функциями.

Новое устройство предлагает игрокам точность и контроль на уровне полноразмерного файтстика в форм-факторе привычного геймпада.



Raion разработан с нуля в 6-кнопочном дизайне с тактильной восьминаправленной крестовиной, боковыми кнопками и курками, а также сенсорной панелью PS4. Такая схема открывает широкие возможности для игроков разных стилей и хватов, как классического, так и когтевого. Турнирный режим позволяет отключить дополнительные кнопки во избежание нежелательных срабатываний.



Поклонники файтингов – одни из самых убежденных, требовательных и профессиональных игроков. Когда результат матча определяют доли секунды, выбор наилучшего контроллера становится залогом победы.



В создании Razer Raion принимали участие многие представители файтинг-сообщества. Благодаря этому инженерам Razer удалось создать устройство, объединяющее лучшие черты аркадных файтстиков и традиционных контроллеров.



"Razer Raion обеспечивает именно тот уровень контроля и надежности, который мне требуется, когда я играю в файтинги,” говорит Марк “MarkMan” Хулио, профессионал файтинг-жанра и участник Team Razer. “Удобные и скоростные крестовина и кнопки позволяют мне полностью сосредоточиться на исполнении комбо и получать удовольствие от игры."



В облике Razer Raion угадываются черты профессиональных файтстиков. На передней панели расположены 6 кнопок увеличенного размера, их расположение позволяет четко и бытро выполнять комбинации ударов.



Для того, чтобы каждое нажатие кнопки фисксировалось с идеальной точностью, в конструкции Razer Raion применяются Желтые Механические Переключатели Razer. Срок их службы – до 80 миллионов нажатий; подобные переключатели надежно зарекомендовали себя в клавиатурах Razer и с достоинством выдержали все испытания на профессиональных соревнованиях.



Razer Raion оборудован восьминаправленной крестовиной с тактильной отдачей, позволяющей геймерам совершать быстрые диагональные движения. Это особенно важно для файтингов, где требуется идеальное выполнение круговых ударов и комбо.



Сверхчувствительная крестовина обладает достаточным уровнем мягкости, обеспечивая, при этом выраженную отдачу. Это позволяет добиться максимального контроля над ситуцией – в те моменты, когда нет права на ошибку, каждый удар найдет свою цель.



Рекомендованная стоимость: $99.99 / €109.99



Razer Raion доступен к приобретению в Европе, Тихоокеанской Азии, Китае, Австралии и Новой Зеландии. Вскоре он поступит в продажу в США и Канаде.



6-кнопочный форм-фактор

Механические переключатели Razer для фронтальных кнопок

Механо-тактильная восьминаправленная крестовина Razer

Турнирная функция блокировки кнопок

3.5мм аналоговый порт

Кабель длиной 3м с разгрузкой натяжения

Проводное соединение

Приблизительные размеры: 173 мм x 103 мм x 58 мм

Приблизительный вес: 275 грамм