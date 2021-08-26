Razer запускает Cortex Instant Games – турнирную платформу с сотнями игр

26 августа 2021, 12:45

Razer, ведущий мировой лайфстайл-бренд для геймеров анонсировал запуск Cortex Instant Games Tournaments, новой турнирной платформы, ориентированной на мгновенно запускаемые казуальные игры — она уже доступна для устройств на Android и скоро появится в Razer Cortex на ПК.

Играть можно прямо из приложения Razer Cortex без дополнительных загрузок. Каждый из организованных турниров предлагает разделенные по уровням призы в виде валюты Razer Silver, которую можно обменять на различное оборудование, аксессуары Razer и цифровые награды.

Одновременно с турнирами Cortex Instant Games, Razer запускает первую в истории игру Sneki Snek с участием культового экологически безопасного талисмана Razer. В Sneki Snek Adventure уже можно сыграть, и в ней же будут проводиться благотворительные турниры, все исключительно на Razer Cortex. Игра предлагает пользователям увести Sneki Snek от ядовитых препятствий и собрать семена, чтобы сажать деревья и зарабатывать бонусы. Таблица лидеров турнира обновляется в режиме реального времени, поэтому игроки могут оценить свои шансы выиграть призы Razer Silver. Все доходы, полученные от Sneki Snek Adventure, будут переданы Международному обществу сохранения природы в рамках неизменного стремления Razer к более устойчивым методам ведения бизнеса и сокращению глобального углеродного следа.



На момент запуска Cortex Instant Games постоянно будет проводить от 4 до 6 одновременных, и еще более 100 игр разных жанров будут доступны для бесплатной игры. Дополнительные игры и турниры будут постоянно добавляться и чередоваться, чтобы стимулировать постоянную и разнообразную конкуренцию для всех игроков.



«Взаимодействуя с миллионами наших пользователей в приложении Razer Cortex, мы знаем, что геймеры любят сложные задачи — где бы они ни находились и на какой бы платформе ни играли. Это дало нам прекрасную возможность познакомить с соревновательными казуальными играми готовых к этому и энергичных игроков, — сказал Куен Квач, старший директор по программному обеспечению в Razer. — Razer Cortex создает впечатления и предлагает награды так, как может только Razer, используя весь потенциал нашей взаимосвязанной экосистемы устройств, программного обеспечения и сервисов».

Для турниров Cortex Instant Games Razer заключила партнерское соглашение с Goama, чтобы воспользоваться ее обширной библиотекой гиперказуальных игр и возможностями проведения турниров. Goama предоставляет расширенную игровую среду, превращающую любое приложение в игровой центр, открывающий больше возможностей для привлечения пользователей, увеличения их количества и удержания."Мы гордимся тем, что работаем с Razer, чтобы создать для игроков больше способов улучшить свои игровые навыки и получить вознаграждение за свои успехи", — сказал Таро Арая, генеральный директор Goama.Razer Cortex улучшает и настраивает игровой процесс как на мобильных устройствах, так и на ПК. Приложение подключается непосредственно к вашей игровой библиотеке и оптимизирует производительность вашего мобильного устройства или ПК для более быстрого и плавного игрового процесса. Благодаря таким обязательным функциям, как эта, а также вознаграждению пользователей за игру на мобильных устройствах и ПК с помощью Razer Silver, Razer Cortex является незаменимым приложением-компаньоном для любого игрока дома или в дороге.ПРО ТУРНИРЫ RAZER CORTEX INSTANT GAMES:Более 100 игр, доступных на запуске4-6 турниров, проходящих одновременно и в любое времяТурниры проводятся от 1 дня до неделиОт 10 000 до более чем 60 000 единиц валюты Razer Silver, присуждаемых в каждом турниреЭксклюзивная игра с участием Sneki SnekВсе доходы, полученные от Sneki Snek Adventure, будут переданы Международному обществу сохранения природыИграйте прямо в приложении. Для игры не требуется дополнительных загрузок.Доступно для игры через Razer Cortex GamesДоступно на Android-смартфонах в Google PlayСкоро будет доступно в Razer Cortex на ПК