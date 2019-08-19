Киевстар предлагает новое Big Data решение для бизнеса - Business Data Solution

19 августа 2019, 12:15

С 15 августа 2019 Киевстар вводит новый продукт на основе анализа больших данных, с помощью которого компании смогут самостоятельно формировать целевые рассылки SMS, адресуя их только тем клиентам, которые заинтересованы в получении рекламной информации.

"Business Data Solution" — это продукт на основе больших данных, который в автоматическом режиме поможет рассылать промо-SMS только целевой аудитории. Это система с доступом через WEB-интерфейс, в которой можно работать как самостоятельно, так и командами в любое время. Благодаря большим данным и с использованием алгоритмов машинного обучения разработаны критерии, по которым определяются сегменты абонентов, кому будет полезна и интересна промо-рассылка.

Работая в системе, пользователь самостоятельно определяет аудиторию для коммуникации, выбирает желаемый период и создает текст. Для облегчения процесса управления затратами в интерфейсе программы отображается прогнозируемая стоимость коммуникации во время ее создания. По завершению периода рассылки сообщений есть возможность просмотреть статистику, которая позволяет оценить эффективность промо и помогает в планировании дальнейших коммуникаций. Оплата услуги заказчиком осуществляется только за доставленные сообщения.

Выборка получателей смс-рекламы формируется из списка абонентов, которые подписались на услугу "Мои скидки" — смс-рассылки об эксклюзивных скидках и специальных предложениях от партнеров Киевстар — и дали согласие на получение таких сообщений.

Напомним, Киевстар соблюдает законы Украины "Об информации" и "О защите персональных данных" и не передает и не продает персональные данные абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на основе не персонифицированных и зашифрованных данных.