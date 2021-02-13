Мессенджер BiP предлагает пользоваться Web Desktop App

BiP расширил возможности использования мессенджера с персональных компьютеров с помощью Web Desktop App.
Подобно мобильному приложению, к которому уже привыкли пользователи смартфонов, BiP Web App позволяет:
• Осуществлять бесперебойные голосовые звонки;
• Организовывать видеозвонки между пользователями BiP в высоком качестве;
• Отправлять и получать сообщения;
• Использовать мессенджер анонимно для «секретной переписки»;
• Отправлять фото, видео и музыкальные файлы своим контактам.
Преимущества использования мессенджера BiP Web App:
• Кибербезопасность: все коммуникации в мессенджере надежно защищены TLS-шифрованием, поэтому переписка полностью конфиденциальна. Ни одна третья сторона не может получить доступ к сообщениям и прочитать их путем вмешательства в систему;
• Удобство обмена файлами, которые хранятся на компьютере;
• Быстрая реакция на входящие сообщения (можно не искать вкладку веб-версии мессенджера);
• Возможность создания чатов.