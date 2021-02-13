Мессенджер BiP предлагает пользоваться Web Desktop App

13 февраля 2021, 12:15

BiP расширил возможности использования мессенджера с персональных компьютеров с помощью Web Desktop App.

Подобно мобильному приложению, к которому уже привыкли пользователи смартфонов, BiP Web App позволяет:

• Осуществлять бесперебойные голосовые звонки;

• Организовывать видеозвонки между пользователями BiP в высоком качестве;

• Отправлять и получать сообщения;

• Использовать мессенджер анонимно для «секретной переписки»;

• Отправлять фото, видео и музыкальные файлы своим контактам.



Преимущества использования мессенджера BiP Web App:

• Кибербезопасность: все коммуникации в мессенджере надежно защищены TLS-шифрованием, поэтому переписка полностью конфиденциальна. Ни одна третья сторона не может получить доступ к сообщениям и прочитать их путем вмешательства в систему;

• Удобство обмена файлами, которые хранятся на компьютере;

• Быстрая реакция на входящие сообщения (можно не искать вкладку веб-версии мессенджера);

• Возможность создания чатов.