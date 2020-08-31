lifecell и ГП "Инфоресурс" создали открытый паблик для абитуриентов

31 августа 2020, 15:15

Мобильный оператор lifecell и ГП «ИнфоРесурс» начал информировать абитуриентов о ходе вступительной кампании в мессенджере BiP.

Это единственный мессенджер, в котором абитуриенты могут получить актуальную информацию и профессиональные консультации по поступлению в высшие учебные заведения.



Для этого был создан открытый паблик в мессенджере BiP «ОсвітаВсім» https://bit.ly/ОсвітаВсім (для того, чтобы перейти по ссылке, нужно установить BiP).



Подписавшись на него, будущие студенты могут узнать все, что касается вступительной кампании в образовательные учреждения в 2020 году. Через BiP-паблик можно быстро получить профессиональные ответы на свои вопросы, консультацию поддержки Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Для подписки на паблик необходимо предварительно установить BiP из AppStore или Google Play Market.