В BiP появились групповые видеозвонки

26 октября 2017, 11:51

lifecell продолжает развивать мобильное приложение BiP, дополняя его новыми полезными функциями. Теперь пользователи BiP могут совершать групповые видеозвонки до шести участников одновременно.

Для осуществления таких звонков можно пользоваться как мобильным Интернетом, так и Wi-Fi-сетью, в том числе в роуминге. Новая функция доступна всем пользователям BiP. Для совершения группового видеовызова необходимо выбрать нужные контакты, добавить их в группу и нажать кнопку в виде видеокамеры в верхнем правом углу.

lifecell постоянно развивает функционал приложения, ориентируясь на потребности своих пользователей. Так, летом 2017 года в приложении была реализована уникальная опция — возможность звонить с мессенджера (BiP out вызов) на любые номера lifecell, даже на те, где не установлено BiP. Эта функция позволяет пользователям BiP звонить без дополнительной платы за трафик и пользоваться локальными тарифами в соответствии со своим тарифным планом как через мобильный интернет и Wi-Fi, так и в рамках 100 МБ в роуминге (по услуге «Бесплатный BiP в роуминге»).

Мессенджер также имеет различные каналы. Одним из наиболее популярных в BiP является канал событий, происходящих в футбольном клубе «Динамо». Начиная с августа текущего года все пользователи приложения BiP, которые подписались на канал «ФК «Динамо Киев», после каждого официального матча динамовцев получают по 1 ГБ Интернета за каждый гол, который был забит командой «Динамо Киев» в ворота соперника, и еще по 3 ГБ — дополнительно за победу в матче.

Кроме качественных видеозвонков, голосовых и специальных каналов, BiP поддерживает ряд дополнительных креативных функций для отправки сообщений — оригинальные стикеры с украинской тематикой и мемы.

Мессенджер разработан материнской компанией Turkcell и на сегодняшний день количество его загрузок достигло 15 млн в 189 странах мира. Приложение BiP имеют возможность бесплатно установить с App Store и Google Play все пользователи мобильных гаджетов на базе iOS 7.0 и более поздних версий, а также Android 4.0 и более поздних версий.