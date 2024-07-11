Meta начнет удалять контент с содержанием термина "сионист"

11 июля 2024, 13:15

Но только в случае его использования для угроз и выражения антисемитизма.

Компания, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, приняла такое решение после проведения в течение нескольких месяцев анализа использования этого термина.«В дальнейшем мы будем удалять контент с нападками на "сионистов", если он не относится непосредственно к политическому движению, а использует антисемитские стереотипы или угрожает другими видами вреда путем запугивания или насилия против евреев или израильтян», - отмечается в заявлении компании.