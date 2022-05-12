12 мая 2022, 12:45

В "ДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Как заявили в так называемом Минсвязи "республики", компания Меta "разрешала размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".



Поэтому доступ к Facebook и Instagram будет в "ДНР" запрещен "в рамках защиты населения от несущей угрозу информации".

