В "ДНР" заблокировали доступ к Facebook и Instagram

Как заявили в так называемом Минсвязи "республики", компания Меta "разрешала размещать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей".
Поэтому доступ к Facebook и Instagram будет в "ДНР" запрещен "в рамках защиты населения от несущей угрозу информации".
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