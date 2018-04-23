Представлен процессор Allwinner VR9 для шлемов виртуальной реальности

23 апреля 2018, 11:45

Allwinner «отметилась» анонсом своей «системы на чипе» VR9, ориентированной на использование в шлемах виртуальной реальности.

В основе – 4-ядерный ARM Cortex-A53, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Графика «на борту» Mali-T760. Отдельно отмечена поддержка OpenGL ES3.2/3.1/3.0/2.0/1.1, DirectX11.1, OpenCL 1.2/1.1.



Данная платформа обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением до 1440х2560 точек либо двух экранов с разрешением 1440х1440 точек.



Касательно поддержки ОЗУ – это DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR2. Также «на борту» могут быть различные датчики (акселерометр, гироскоп, магнитометр), 5Мп камера и Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac.