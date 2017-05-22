22 мая 2017, 11:15

Lenovo объявила о работе над созданием шлема VR

Компания Lenovo объявила о работе над автономным шлемом виртуальной реальности совместно с корпорацией Google.



Lenovo и Google вновь объединили усилия. На этот раз компании работают вместе над созданием нового продукта, который откроет перед обычными пользователями компьютерных технологий окно в мир виртуальной реальности.



Результатом совместной работы в скором времени станет выпуск на рынок автономного шлема виртуальной реальности Daydream. Он будет одним из первых устройств с поддержкой технологии WorldSense™, которая усиливает эффект полного погружения, благодаря возможности физического передвижения в пространстве. Вы передвигаетесь между объектами, резко отклоняетесь в сторону, словно уходя от столкновения, и даже прыгаете – и все происходит так, будто вы на самом деле в виртуальном мире.



Автономный шлем виртуальной реальности Daydream – еще один результат совместной работы компании Lenovo и корпорации Google. Ранее был представлен фаблет Lenovo Phab 2 Pro – первый в мире смартфон с поддержкой технологии Google Tango. C Lenovo Phab 2 Pro перед пользователями открываются возможности технологий дополненной реальности, этот же шлем «заточен» под технологии виртуальной реальности с эффектом погружения.



Другие аналогичные устройства - очки или шлемы виртуальной реальности – требуют сложной настройки, зависящей от работы внешних датчиков (в автономных шлемах виртуальной реальности все датчики встроенные). С шлемом виртуальной реальности Daydream все намного проще: достаточно его просто надеть, и можно играть.



При этом, технологии, реализованные в шлеме, отличаются от тех, что предлагает платформа виртуальной реальности Daydream для смартфонов. Благодаря поддержке технологии WorldSense пользователи могут физически передвигаться в виртуальном 3D-пространстве: уходить от удара мяча или же делать резкие выпады, уклоняясь от нападающего противника.

