Які країни обрали українці для тимчасового захисту на час війни – Vodafone

28 марта 2022, 7:15

Фахівці з дата-аналітики Vodafone проаналізували переміщення українців за кордон під час війни.

Топ-15 країн за кількістю українців, які змушені були шукати в них тимчасовий захист під час війни, виглядає наступним чином:1. Польща (27,7%)2. Чехія (11,5%)3. Угорщина (7,31%)4. Німеччина (6,44%)5. Румунія (5,9%)6. Молдова (5,9%)7 Словаччина (3,2%)8. Італія (2,5%)9. Туреччина (2,1%)10. Єгипет (1,8%)11. Франція (1,7%)12. Іспанія (1,6%)13. Австрія (1%)14. ОАЕ (1%)15. Нідерланди (0,9%)19,45% українців виїхали в інші країни, кожна з яких не набирає більше 1%.Рейтинг складено на основі аналізу кількості українських клієнтів Vodafone, які виїхали за кордон у перші тижні війни. Аналіз здійснювався за допомогою аналітичної моделі та аналізу узагальнених да деперсоніфікованих масивів трафіку.

Нагадаємо, що Vodafone Україна надає безкоштовні хвилини та гігабайти у роумінгу у 15 країнах. Безкоштовне підключення послуги «Доступний роумінг» можливе у Польщі, Молдови, Угорщини, Румунії, Німеччини, Чехії, Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії, Туреччині, Великій Британії, Греції та Словаччині. Підключивши послугу «Доступний роумінг», клієнти у цих країнах отримають безкоштовно від Vodafone 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин на 30 днів для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, в якій вони перебувають. Перше підключення послуги – безкоштовне. Вартість наступних підключень – 100 грн на 30 днів. Підключити «Доступний роумінг» можна легко через додаток My Vodafone.



Окрім цього, після використання обсягу послуги «Доступний роумінг», або якщо не було підключено інших спеціальних послуг, Vodafone надає своїм клієнтам у роумінгу щодня 100 безкоштовних МБ для безлімітного користування меседжингом у Viber, WhatsApp та Skype.

Таким чином, клієнти можуть використовувати безкоштовно до 3 ГБ Інтернету на місяць у 15 країнах та безлімітно обмінюватися текстовими повідомленнями і картинками у Viber, WhatsApp та Skype.