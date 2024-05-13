13 мая 2024, 9:15

McDonalds планує побудувати ресторани в Боярці, Гатному, Чабанах

А щодо планів у Києві - в цьому році почали реставрацію мережі. Наступним після ремонту на площі Українських Героїв ( Льва Толстого) закриють на модернізацію заклад на Вокзальній площі.


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