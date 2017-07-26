У Galaxy Note 8, Galaxy S9 и Note 9 будут двойные камеры

26 июля 2017, 12:45

Samsung вовсю готовится начать выпускать флагманские смартфоны с двойной камерой.

Об этом сообщили сразу несколько южнокорейских СМИ.Так, согласно их данным, подразделение Samsung Electro-Mechanics намерено поставлять такие модули для смартфонов южнокорейского гиганта, начиная со второй половины этого года.Таким образом, это косвенно подтверждает ранее ходившие слухи о том, что уже грядущий Note8 будет обладать двойной основной камерой, сочетающей в себе 12Мп телефото-модуль и 13Мп широкоугольный.Будущие S9 и Note9 также будут с двойными камерами.