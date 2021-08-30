Google предложила Netflix сниженную комиссию в Play Store

30 августа 2021, 14:15

В документах, связанных с коллективным иском потребителей против Google, обнаружились новые подробности относительно политики компании в Play Store.

Некоторым крупным игрокам предлагали сниженную комиссию в обмен на то, что они соглашались сохранить приём платежей через магазин приложений.

Netflix, Spotify и Tinder, согласно этим документам, пытались обойти требование Google использовать встроенную платёжную систему Play Store, которая в общем случае предусматривает комиссию в размере 30 %. Для некоторых игроков такие попытки увенчались успехом. В частности, существенное снижение комиссии было предложено Netflix.



Ещё одной интересной подробностью стала информация о том, что размер комиссии в Play Store изначально был установлен произвольно. Стандартный тариф предусматривает ставку в 30 % при платежах в магазине приложений, однако работа сервиса сохранила бы экономическую эффективность даже при показателе в 6 %. Тем не менее, более высокий тариф был выбран только по той причине, что столько же взимает Apple в своём App Store.



Когда касающиеся судебного разбирательства документы были преданы огласке, представители Google не стали ничего отрицать. Компания заявила, что все разработчики связаны единой политикой, но предпринимались попытки поддержать отдельных игроков «расширенными ресурсами и инвестициями». Подобные инициативы, по мнению Google, свидетельствуют о «здоровой конкуренции» в операционных системах и магазинах приложений.



Трудно назвать здоровой конкуренцией преференции в отношении отдельных игроков в Play Store и отсутствие подобных предложений для других. Подобную сделку Netflix предложила и Apple, в то время как для остальных правила App Store не менялись.



С учётом последних тенденций, Google, вероятно, придётся скорректировать свою политику. Недавно Apple в досудебном порядке согласилась разрешить разработчикам мобильного ПО получать платежи в обход App Store. Закон о запрете монополизации платежей в приложениях недавно был принят в Южной Корее, подобный проект готовят и американские парламентарии.

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