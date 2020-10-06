Google отложила введение 30-процентной комиссии с покупок в Google Play

На прошлой неделе Google обновила платёжную политику для фирменного магазина приложений, сделав обязательным для разработчиков использование собственной биллинговой системы IAP и уплаты ей 30% комиссии с продаж.
Хотя это правило существовало и ранее, Google не требовала его обязательного соблюдения.
Такой ход поискового гиганта поднял серьёзную шумиху, особенно в Индии, где более 50 процентов IT-предпринимателей выразили своё недовольство нововведением. На фоне этого даже появились слухи, что правительство Индии работает над альтернативным магазином приложений для Android. Вследствие этого, Google решила отложить внедрение нового правила как минимум до апреля 2022 года, однако только для Индии. Во всём остальном мире изменения вступят в силу с сентября 2021 года, как и предполагалось ранее. Google, как сообщается, предоставила индийским разработчикам такой долгий период для адаптации к новым правилам, опасаясь что многие из них уйдут с платформы. Кроме того, это время может быть использовано сторонами для переговоров с целью найти компромиссное решение.
Сама Google утверждает, что внедрение обязательной 30-процентной комиссии обусловлено количеством и качеством услуг, которые поисковый гигант предоставляет своим клиентам. Google сообщила, что организует совещания с представителями индийских стартапов, чтобы понять и минимизировать их опасения по поводу изменения политики.
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