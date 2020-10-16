Vodafone внедряет технологии для обеспечения автоматизации сбора и учета данных

16 октября 2020, 13:15

Vodafone Украина подписал меморандум с разработчиком биллинговых систем ООО «Компания «Лиана»» и поставщиком оборудования ООО «БТК – Центр Комплект» по обеспечению операторов газового рынка энергоэффективной технологией NB-IoT для автоматизации сбора и учета данных использования газа.



На учетные приборы в инфраструктуре компаний по поставке природного газа населению устанавливается оборудование, с технологией мобильного оператора, которое позволяет в онлайн-режиме снимать и передавать данные по объемам использования газа. Услуга позволит автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.

Пилотный проект будет реализован в биллинговой системе Gasolina, предназначенной для автоматизации работы абонентских отделов, которые ведут учет расчетов населения за газ. Газовые компании, участники пилотного проекта, получают доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании газа, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.Меморандум подписан удаленно в электронном виде с помощью Mobile ID от Vodafone, который обеспечивает электронную идентификацию личности и квалифицированный электронной подписи (КЭП). Преимуществами Mobile ID по сравнению с другими способами идентификации личности является универсальность и простота ее использования. Для Mobile ID используются SIM-карты нового поколения, которые выступают в качестве защищенного носителя информации.После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги «Умный учет газа» для газовых компаний, работающих с биллинговой системой Gasolina.Напомним, что в сентябре 2020 года Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей. Стоимость годового тарифа составляет 200 грн. Пакет включает дата трафик, необходимый для передачи информации с устройства. Ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение можно на сайте оператора.