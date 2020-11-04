Waymo уберёт робомобили с улиц Сан-Франциско на несколько дней из-за опасений

4 ноября 2020, 10:15

Вероятность уличных беспорядков в первые дни после выборов в США довольно высока, причём вне зависимости от их исхода, поэтому владельцы бизнеса в самых разных сферах уже предпринимают меры предосторожности. Калифорнийская компания Waymo решила убрать с улиц Сан-Франциско свои автоматически управляемые транспортные средства из опасений за их сохранность.