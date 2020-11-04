Waymo уберёт робомобили с улиц Сан-Франциско на несколько дней из-за опасений

Вероятность уличных беспорядков в первые дни после выборов в США довольно высока, причём вне зависимости от их исхода, поэтому владельцы бизнеса в самых разных сферах уже предпринимают меры предосторожности. Калифорнийская компания Waymo решила убрать с улиц Сан-Франциско свои автоматически управляемые транспортные средства из опасений за их сохранность.
Как заявили представители Waymo в комментариях агентству Reuters, тестовые машины третьего и четвёртого ноября не будут выходить на маршрут из соображений безопасности. Компания в первую очередь заботится о жизни и здоровье своих сотрудников, которые должны находиться внутри машин во время испытаний на улицах Сан-Франциско. Прототипы переждут неспокойный период в автопарке, местонахождение которого не афишируется.
Конкуренты Waymo руководствуются и другими соображениями, прекращая проводить испытания своих автоматически управляемых транспортных средств на улицах США. Финансируемая GM компания Cruise предоставила всем сотрудникам, включая водителей-испытателей, выходной день для участия в выборах. Нельзя исключать, что автоматические системы управления существующих прототипов пока ещё не готовы к внезапным изменениям дорожной обстановки в виде уличных беспорядков, и хотя испытатель всегда готов подстраховать автоматику, корпоративным имуществом с дорогостоящей аппаратурой на борту лучше лишний раз не рисковать.
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