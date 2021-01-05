Выходцам из Apple удалось разработать лидар для авто

Планшеты и смартфоны Apple определённых моделей недавно получили так называемый лидар — оптический датчик, позволяющий при помощи лазерного излучения в инфракрасном спектре определять расстояние до объектов с высокой точностью.
Основанная выходцами из Apple компания Aeva готова разработать лидар, подходящий для применения в автомобилях.
Как поясняет Bloomberg, для получения необходимого финансирования своей деятельности Aeva сочетает партнёрство с крупными автопроизводителями и сделку с обратным поглощением публичной компании. Гонконгский инвестиционный фонд Sylebra Capital Management вложить в Aeva около $200 млн, а сделка по поглощению InterPrivate Acquisition Corp. увеличит сумму инвестиций до $563 млн. Текущая капитализация Aeva оценивается примерно в $3 млрд. После слияния компаний у инвестиционного фонда Sylebra останется около 7 % акций Aeva.
Акции компании InterPrivate на фоне этих новостей выросли в цене на 14 % до $15,84. О сделке между компаниями было объявлено ещё в начале ноября, с тех пор акции публичного участника сделки выросли в цене на 60 %. Закрыть сделку предполагается в первом квартале этого года, она откроет Aeva путь на фондовый рынок. За последние несколько месяцев это уже четвёртый случай выхода на рынок разработчика лидаров за счёт поглощения публичной компании.
Разрабатываемые Aeva лидары, по словам представителей компании, получаются достаточно компактными для применения как в автомобилях, так и в мобильных устройствах, а также медицинской технике. Инвесторами Aeva на данный момент уже являются марки Porsche и Audi, а также некоторые участники рынка грузовых перевозок. Немецкий производитель автокомпонентов ZF намеревается использовать разработки Aeva для интеграции в серийные автомобили. Выручку от реализации серийной продукции Aeva рассчитывает получать с 2024 года.
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