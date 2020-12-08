Shark Taxi - удобное приложение для вызова такси с радио и мультиками

8 декабря 2020, 11:55

Помимо уже хорошо известных для украинских пользователей онлайн-сервисов заказа такси Uber, Bolt, Uklon, OnTaxi, в последнее время все большую популярность приобретает Shark Taxi - https://shark-taxi.ua/, которое отличается удобством интерфейса и выгодными ценами.

Для начала работы необходимо скачать из маркета приложение Shark, авторизоваться, указав мобильный номер, и затем можно добавить платежные карты, любимые места, в первую очередь домашний и рабочий адреса. Здесь также доступны развлечения: собственное интернет-радио Shark Radio и даже собственный многосерийный мультик о машинке Шарки!

Можно выбрать класс автомобиля или заказать определенную услугу. В тарифах доступны:

Эконом класс - Бюджетные или малогабаритные модели авто, а также автомобили отечественного производителя нового образца, отвечающие всем параметрам

Стандарт класс - Автомобили среднего ценового сегмента для одиночных поездок или небольших компаний

Комфорт класс - Комфортабельные автомобили с просторным салоном, наличием кондиционера и рядом других преимуществ

Минивен - Крупногабаритные авто на компанию более 4х человек, с вместительным грузовым отсеком и просторным салоном

Грузовое такси - Малотоннажные авто с большим грузовым отсеком и наличием 2х пасажирских мест

Эвакуатор - Специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей

Трезвый водитель - Водитель доставит вас на вашем автомобиле по указанному адресу

Курьер - Покупка необходимых вам продуктов, и перевозка их по указанному адресу

Доставка - Перевозка малогабаритной посылки весом до 20 кг.

Тарифы на заказ такси в эконом-классе следующие: минимальный заказ (до 2 км) - 48 грн, тариф по городу - 7 грн. за каждый километр, за городом - 9 грн за км, ожидание - 2 грн за каждую минуту.

При наборе адреса он автоматически подставляется, после чего можно указать номер дома, выбрать точку в указанном месте на карте или задать опцию “Покажу водителю”. Можно задать несколько остановок. После этого высветится маршрут по карте, после чего можно выбрать класс авто, дополнительные услуги, например, кондиционер, и вид платежа: наличными, платежной картой или промокодом.

Shark Taxi работает в 38 городах Украины, включая столицу Украины, областные центры и некоторые города: Киев; Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы; Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Борисполь, Каменец-Подольский, Каховка, Кременчуг, Кривой Рог, Мариуполь, Мелитополь, Никополь, Новая Каховка, Умань, Черноморск, Южный.

В компании отмечают, что стремятся к тому, чтобы каждый клиент был максимально удовлетворен поездкой. Поэтому в автопарке имеются машины на все случаи жизни. Как мы уже указали выше, хоть эконом-класса, хоть представительские авто. Также можно заказать микроавтобус для большой и дружной компании или грузовичок для крупногабаритного груза. Хотите сидение для ребенка, салон для некурящих или другие важные моменты - пожалуйста!