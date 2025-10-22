Таксисты обиделись на ФК "Барселона" за сотрудничество с Uber

22 октября 2025, 9:45

Ассоциация Élite Taxi сообщила о всеобщей забастовке, которая пройдет во вторник во время матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Олимпиакосом".

С 17:00 участники протеста полностью заблокируют весь район вокруг Камп Ноу, окружат Олимпийский стадион и организуют пикеты в аэропорту и на вокзале Сантс. Организаторы обещают: в городе не будет доступно ни одно такси.Акция направлена против коммерческого соглашения клуба с компанией Uber, которая станет официальным партнером команды. Таксисты требуют немедленно отказаться от сделки, заявляя, что Uber "подрывает работу общественного транспорта".