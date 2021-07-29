В Китае Tesla будет вынуждена придерживаться агрессивной ценовой политики

С начала года Tesla повышала цены на предлагаемые в США массовые модели электромобилей не менее шести раз, и ради экономии в условиях дефицита компонентов недавно отказалась от их оснащения радарами.
Китай является крупнейшим рынком электромобилей, а потому ради успешной конкуренции с местными производителями Tesla придётся удерживать в этой стране максимально низкие цены.
Как отмечает Reuters со ссылкой на данные исследования GLJ, во втором квартале прошлого года Tesla занимала 18 % на рынке электромобилей Китая, а в текущем году эта доля снизилась до 11 %. По данным Morgan Stanley, на рынке электромобилей США доля Tesla достигает 70 %, но и здесь её готовятся потеснить классические автогиганты вроде Ford Motor или General Motors.
Проблема заключается в том, что в Китае сейчас продаётся 44 % всех электромобилей, выпускаемых на планете, а США довольствуется долей в 17 %. Если Tesla хочет удержать позиции на рынке Китая, ей придётся приложить немало усилий к снижению издержек и цен. По некоторым оценкам, затраты на производство электромобиля Tesla примерно в три раза выше, чем у китайских конкурентов. Компания с 2019 года локализовала производство Model 3 в Китае, позже к этой модели присоединились кроссоверы Model Y, да и к поставкам тяговых аккумуляторов активно привлекается локальный производитель CATL. С появлением новой базовой версии в Китае Tesla Model Y предлагается по цене от $42 394, но для американских клиентов в этом году цена стартовой версии Model Y выросла на $5500 до $53 990. На китайском рынке Tesla смогла себе позволить повышение цен только один раз за прошедшее с начала года время.
По мнению экспертов Loup Ventures, в борьбе за место на китайском рынке Tesla будет удерживать цены на минимальном уровне в ближайшие десять лет. Уже сейчас шанхайская производственная площадка стала крупнейшим экспортёром электромобилей этой марки, поскольку американские предприятия вынуждены работать на внутренний рынок. На определённом этапе Tesla непрерывно снижала цены на электромобили американского производства, но компании приходится балансировать на тонкой грани окупаемости. Впервые за свою историю она избежала квартальных убытков именно за счёт продаж электромобилей лишь в прошлом полугодии. Ситуация на китайском рынке, по мнению первоисточника, усугубляется низкой степенью лояльности покупателей к торговой марке Tesla.
(С) 3dnews