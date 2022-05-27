MSI представляет новейшие материнские платы

27 мая 2022, 9:45

В ответ на постоянно возникающие потребности геймеров и других категорий пользователей выпускаются все новые высокотехнологичные устройства, и компания MSI возглавляет этот процесс, постоянно предлагая все более инновационные продукты.

На этот раз мы рады представить новые материнские платы, блоки питания и системы водяного охлаждения.



MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4 – свежее пополнение в серии материнских плат MAG 600. Как и остальные устройства линейки MAG, она оформлена в стиле «милитари». Чтобы раскрыть всю производительность процессоров Intel Core 12-го поколения, данная материнская плата оснащена мощной системой питания Duet Rail (12+2) и разгонным модулем OC Engine. Охлаждение устройства обеспечивается большими радиаторами и печатной платой с увеличенным содержанием меди. Для твердотельных накопителей предусмотрена система охлаждения M.2 Shield Frozr. Среди интерфейсов – 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen2x2 Type-C. Ждать этой платы осталось не долго. Она появится в магазинах уже в июле, так что следите за новостями!



Уже давно не было новостей о серии материнских плат MSI для рабочих станций – Workstation. Это молчание прерывает модель WS WRX80, предназначенная для процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX и 3000WX. Ее выход запланирован на вторую половину 2022 года. Будучи ориентированной на бизнес-сегмент, данная плата представляет собой великолепное сочетание энергоэффективности и производительности. Благодаря BMC-контроллеру Aspeed AST2600 она предлагает множество функций удаленного администрирования, доступных через веб-интерфейс. Платформа WRX80 поддерживает восьмиканальную память DDR4, 128 линий PCIe 4.0 и процессоры с числом ядер до 64 (128 потоков). Отличное охлаждение, широкие возможности по расширению конфигурации компьютера, отборная элементная база и эксклюзивные функции – материнская плата WS WRX80 будет прекрасным выбором для профессиональной сборки.



Материнские платы MSI на базе чипсетов AMD X670E и X670 оснащаются новым разъемом AM5 и поддерживают процессоры AMD Ryzen 7000-й серии. Передовые технологии, включая PCIe 5.0 и DDR5, сочетаются в них с широчайшей функциональностью. Эти устройства станут основой для следующего поколения компьютеров на базе платформы AMD. Их выход запланирован на третий квартал 2022 года.

Материнские платы MSI поддерживают шину PCIe 5.0, а это значит, что с ними желательно использовать соответствующие блоки питания. MEG Ai1300P / Ai1000P PCIE5 – это первые модели в линейке блоков питания MSI, поддерживающие стандарты PCIe 5.0 и ATX 3.0. Они оснащаются 16-контактным разъемом PCIe 5.0, обеспечивающим питание мощностью до 600 Вт – этого хватит для любых флагманских видеокарт. Скорость вентилятора автоматически изменяется в зависимости от нагрузки и температуры внутри корпуса. Если нагрузка ниже 55% или температура не превышает 70°, вентилятор остановится, чтобы сделать блок питания бесшумным и сэкономить электричество. Модель MEG Ai1300P PCIE5 также поддерживает систему мониторинга в режиме реального времени, с помощью которой пользователь может, например, узнать текущее потребление процессора/видеокарты или уровень энергоэффективности самого блока питания.