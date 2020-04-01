Украинский Vodafone признан одним из эталонов качества в Европе

Компания Vodafone Украина номинирована на премию European Quality Award, присуждение которой планируется в августе в рамках Форума достижений (The Achievements Forum-2020) в Великобритании.
Форум достижений (The Achievements Forum-2020) – это платформа для общения между представителями бизнеса и профессионалами в разных областях из разных стран. Среди ключевых участников – собственники и топ-менеджеры компаний, представители государственной и муниципальной власти, инвесторы, руководители научных и образовательных учреждений, эксперты по управлению бизнесом, делегаты от профессиональных, научных ассоциаций и союзов, дипломаты и журналисты. На форуме участники смогут обмениваться ведущими практиками в области менеджмента, предоставления лучших продуктов и сервисов с целью повышения качества бизнес-процессов.
Перечень номинантов премии European Quality Award определяет команда специалистов форума. Рейтинг каждого претендента составляется по результатам анализа открытых данных компании, упоминаний в интернете, СМИ, социальных сетях и т.п., на основании рекомендаций представителей органов власти, аналитического сообщества, социальных организаций, отраслевых организаций и союзов, образовательных учреждений, а также опроса рыночных экспертов.
Оценка проводится по следующим критериям:
• применение современных систем управления качеством;
• сильные позиции на местном рынке;
• учет мнения клиентов;
• конкурентоспособность и качество продуктов/сервисов;
• развитие международных отношений, участие в конференциях, выставках, благотворительных и других важных региональных проектах;
• наличие национальных, региональных и международных сертификатов, лицензий, патентов и отраслевых спецификаций, включая международные системы оценки качества;
• инвестиционный рейтинг и привлекательность для инвесторов.
Форум достижений также формирует рейтинг 100 лучших региональных предприятий и организаций Европы и предоставляет им авторитетную международную площадку для демонстрации инновационных кейсов и успехов в области качества и менеджмента.
В этом году форум должен был проходить 17 апреля на одной из самых престижных event-площадок Великобритании – в Королевском институте директоров, но позже был перенесен на август.
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