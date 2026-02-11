11 февраля 2026, 17:15

Датагруп запускає спеціальну програму кіберзахисту вебресурсів МСБ

У січні 2026 року Датагруп у партнерстві з провідним світовим постачальником хмарних сервісів Akamai розпочали спеціальну програму з кіберзахисту вебресурсів, призначену для малого та середнього бізнесу України. Програма базується на хмарному рішенні Web Application Firewall (WAF) від Akamai, де Датагруп виступає не як реселлер, а як постачальник керованих послуг інформаційної безпеки (MSSP) з використанням згаданої технології.



Рішення Web Application Firewall (WAF) забезпечує захист вебсайтів, вебдодатків та API від DDoS-атак, спроб зламів і крадіжки даних. Хмарний WAF дає змогу швидко виявляти вразливості та зменшувати кіберзагрози навіть у складних веб- та API-архітектурах без необхідності інвестувати в вартісне обладнання або утримувати власну команду кіберфахівців.



Серед переваг хмарного рішення WAF від Датагруп:



• технологія ентерпрайз рівня за ціною доступною для малого та середнього;

• модель підписки Pay-as-you-go без капітальних інвестицій в інфраструктуру/фахівців та без зобов’язань обсягів використання та довготривалих контрактів;

• повний аутсорс безпеки фахівцями Датагруп або гібридна модель із наданням прав управління безпековим інженерам компанії-клієнта;

• швидке підключення сервісу шляхом зміни DNS-запису;

• захист від DDoS-атак рівня 7 (OSI) завдяки глобальній хмарній інфраструктурі Akamai;

• постійне автоматичне оновлення правил безпеки на основі аналізу близько 30% світового інтернет-трафіку, що проходить через мережу Akamai;

• надійність і стабільність платформи Akamai.



В умовах гібридної війни український бізнес дедалі частіше стає ціллю кібератак. За галузевими дослідженнями саме малий і середній бізнес є найбільш уразливим через обмежені ресурси для побудови комплексної системи кіберзахисту, а також МСБ є ціллю кіберзловмисників із метою проксювання через них атак в межах країни на об’єкти критичної інфраструктури та державні органи. Навіть короткострокове припинення роботи вебсайту інтернет-магазину чи онлайн-сервісу може призвести до суттєвих фінансових втрат і зниження довіри клієнтів.



«Ми прагнемо бути для бізнесу надійним і перевіреним технологічним партнером. Уже понад п’ять років Датагруп надає хмарні сервіси для захисту вебсайтів, вебдодатків та API, допомагаючи українським компаніям забезпечувати стабільну та безперервну роботу своїх цифрових сервісів і зосереджуватися на розвитку бізнесу», – Геннадій Кашубін, менеджер з розвитку продуктів кібербезпеки Датагруп.



Датагруп та Akamai співпрацюють у сфері захисту вебресурсів українського бізнесу з березня 2022 року. Запуск окремої програми для сегменту малого та середнього бізнесу є продовженням цієї співпраці у відповідь на актуальні виклики цифрової безпеки.

