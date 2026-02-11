"Киевстар" повышает стоимость отдельных тарифных планов

11 февраля 2026, 13:45

В компании рассказали "РБК-Украина", что пересмотр тарифов необходим, чтобы поддерживать стабильную связь для более 23 млн пользователей в условиях войны.

В "Киевстар" отметили, что произошел большой рост расходов: от подорожания электроэнергии для бизнеса на 60% до 11-кратного увеличения объемов потребления топлива для работы генераторов во время блэкаутов.



В компании отметили, что ключевым ресурсом для работы базовых станций является электроэнергия, цена которой летом 2025 года для бизнеса выросла на 60%.