З 1 січня підприємці у малих населених пунктах повинні мати платіжні термінали

2 января 2025, 10:15

Із 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.

Зокрема, така можливість розповсюджується на продані торговцями товари або надані послуги, включаючи їх дистанційну реалізацію.Водночас вимога не поширюється на фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої групи та тих, хто здійснює виїзну торгівлю або продаж власноруч вирощеної продукції. Вони повинні будуть забезпечити розрахунок POS-терміналами (платіжний термінал) з 1 січня 2026 року.