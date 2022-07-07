Маршрутизатор Ubiquiti AFI-ALN-R - Amplifi Alien Router

7 июля 2022, 16:45

Працює в діапазонах 2,4/5 ГГц стандарту Wi-Fi 6 та діапазону 5 ГГц стандарту Wi-Fi 5. Це забезпечить сумарну пропускну здатність 7685 Мбіт/с та 16 просторових каналів з єдиного пристрою.

Використовуючи MU-MIMO та OFDMA для зв'язку через дванадцять просторових потоків Wi-Fi 6 Ubiquiti AFI-ALN-R усуває "мертві" точки та збільшує загальну ємність домашньої мережі вчетверо.

Побудувати Wi-Fi мережу в будинку з практично безмежною пропускною здатністю можна легко, з'єднавши кілька пристроїв. Wi-Fi роутер використовується як для роботи як автономного маршрутизатора, так і як MeshPoints для підключення необмеженої кількості маршрутизаторів AmpliFi Alien і розширення зони покриття. Об'єднайте в мережу кілька пристроїв і насолоджуйтесь практично необмеженою пропускною здатністю Wi-Fi вдома або в офісі.

Продуктивність Wi-Fi 6

5 ГГц 8x8 Wi-Fi 6 (максимальна швидкість 4804 Мбіт/с)

2,4 ГГц 4x4 Wi-Fi 6 (максимальна швидкість 1148 Мбіт/с)

5 ГГц 4x4 Wi-Fi 5 (максимальна швидкість 1733 Мбіт/с)

4-портовий гігабітний Ethernet-комутатор Сенсорний дисплей ⚙Включає VPN-рішення без конфігурації AmpliFi Teleport

Версія протоколу Wi-Fi 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax

Кількість антен 8

Конструкція антен - вбудовані

Швидкість Wi-Fi 4800 Мбіт/с

Інтерфейс підключення Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Швидкість LAN портів 1 Гбіт/с

Частота роботи Wi-Fi 2.4 ГГц, 5 ГГц

Кількість LAN портів 4

WAN-порт Ethernet

Габарити - 11х11х25 см



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