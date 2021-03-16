Сколько трафика будут потреблять абоненты через полгода

16 марта 2021, 12:45

Студенты пилотного курса Vodafone Big Data Lab завершили обучение и приступили к работе над финальным проектом.

Для того, чтобы проверить уровень подготовки студентов и их готовность к реальным бизнес-проектов, компания Vodafone предложила решить одну из двух реальных задач на базе реального массива обезличенных данных.



Обработав и проанализировав информацию с помощью алгоритмов машинного обучения, студенты должны определить абонентов, склонных к приобретению нового смартфона, или предусмотреть уровень потребления интернет-трафика абонентом через шесть месяцев.



Навыки для получения ответов на такие вопросы студенты получили за пять месяцев комплексного интенсивного обучения в онлайн формате.



Программа обучения Vodafone Big Data Lab состоит из фундаментальных математических дисциплин, модулей Big Data инжиниринга и лекций по прикладному использованию аналитики больших данных в различных областях.



Лекции читают специалисты мирового уровня: Олег Чертов (КПИ), Леонид Любчик (ХПИ), Андрей Ставицкий (КНУТШ), Юрий Демченко (Амстердамский Университет), Александр Романько (Университет Торонто), Владимир Рыбалко (Vodafone Ukraine), Вероника Тамайо Флорес (Data Science UA), Александр Проскурин (Machine Factor Technologies).



Для успешной защиты дипломного проекта студенту нужно продемонстрировать программный код для выполнения вычислений и защитить результаты своего проекта перед комиссией.

